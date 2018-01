Três supermercados na disputa pelo Bompreço e G. Barbosa Três grandes redes varejistas confirmaram nesta terça-feira interesse na compra das redes Bompreço e G. Barbosa, colocados à venda pelo grupo holandês Royal Ahold, que está deixando o País. Carrefour, Pão de Açúcar e Wall Mart (a maior rede do mundo, com 24 lojas no Brasil) tiveram acesso às informações sobre as redes, que têm 150 lojas na região Nordeste (118 do Bompreço e 32 do G. Barbosa). O diretor de planejamento do Pão de Açúcar, Luiz Antônio Amarante, disse que ainda é prematuro falar em compra. ?Estamos ainda analisado os dados, é um processo que pode demorar?, disse. O diretor-executivo da Wall Mart no Brasil, Aprígio Rello, afirmou que a estratégia é continuar crescendo no País e que a compra de lojas no Nordeste, onde a rede ainda não está presente, impulsionaria o crescimento. ?Desde 95, quando chegamos ao Brasil, temos crescido a uma média de 20% ao ano. Queremos continuar crescendo, seja organicamente (abertura de novas lojas), seja por meio de compras?, afirmou. O diretor de assuntos corporativos do Carrefour, João Carlos de Figueiredo Neto, afirmou que analistas do grupo ainda estudam a possibilidade de adquirir novas lojas na região.