TRF cassa liminar que suspendia leilão do SMP A liminar que suspendia a entrega das propostas para o leilão das bandas C, D e E foi cassada há pouco pelo presidente do Tribunal Regional Federal de São Paulo, José Kallás. O desembargador entendeu que a liminar representava grave lesão à ordem jurídica, econômica e administrativa. Com a decisão, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANatel) pode remarcar nova data para entrega das propostas de preço.