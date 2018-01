TRF declara Telesena ilegal O Tribunal Regional (TRF) da 3.ª Região, em São Paulo, decretou ontem, por unanimidade, que é nulo o ato da Superintendência de Seguros Privados (Susep) que autorizou a empresa Liderança Capitalização, do Grupo Silvio Santos, a comercializar a Telesena. Com a decisão, o governo federal fica autorizado a proibir a venda da Telesena. O argumento é que a Telesena é, na realidade, um jogo disfarçado de título de capitalização. A Liderança Capitalização pode recorrer. Como o autor da ação não tem legitimidade para defender os interesses dos compradores da Telesena, os desembargadores desobrigaram a empresa a devolver os recursos arrecadados com o jogo.