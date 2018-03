A expectativa do TRF é realizar 225 negociações entre representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) e mutuários, mediados por juízes. Para esta semana, os processos já foram pautados e as partes foram avisadas do dia e horário das audiências. Os mutuários interessados em participar de outros mutirões devem enviar uma solicitação ao correio eletrônico conciliar@trf3.jus.br.