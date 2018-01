TRF julgará Lei de Informática inconstitucional O governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PFL), disse que acredita que o Supremo Tribunal Federal deve considerar inconstitucional alguns artigos da lei de informática. Segundo Amazonino, que entregou esta tarde uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) ao presidente do Supremo, ministro Carlos Velloso, o objetivo da Adin é conseguir que o STF estabeleça que os benefícios concedidos pela Constituição Federal para a Zona Franca de Manaus são exclusivos da região. Na prática, isto significa tirar de São Paulo a possibilidade de conceder incentivos fiscais a indústrias que se instalarem no Estado para bens de informática e automação, impedir que o presidente da República tenha delegação para decidir por decreto o que é bem de informática, e excluir da lei de informática o artigo 7º que define qual monitor de vídeo e qual aparelho celular são produtos de informática. Segundo Amazonino, não é justo que São Paulo, que detém 70% do parque de informática, continue a receber incentivos.