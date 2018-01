TRF suspende ações sobre CPMF O presidente do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região, Tourinho Neto, suspendeu ontem duas ações do Ministério Público Federal referentes à cobrança da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) no Distrito Federal. A primeira ação impedia a cobrança do imposto no Distrito Federal, e a segunda, a incidência de multa e juro de mora sobre a contribuição. Isso significa que, a partir de hoje, os bancos poderão fazer o débito do valor na conta corrente de todos os contribuintes que estavam amparados por decisão judicial. A cobrança da contribuição refere-se ao período de quatro a nove de agosto de 1999. A justificativa do juiz foi a de que o Ministério Público não tem legitimidade para propor ação civil pública em relação a tributos.