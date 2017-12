Tribunais consultarão cadastros de Pessoa Física na Receita A partir de hoje, todas as varas da Justiça Federal e dos Tribunais Regionais Federais poderão consultar, por um sistema "on line", os cadastros das Pessoas Físicas (CPF) e Jurídicas (CNPJ) administrados pela Receita Federal. O acesso foi aberto por um convênio assinado hoje entre a Receita e o Tribunal de Justiça (STJ), que também usará as informações para apressar a tramitação dos processos envolvendo questionamento de tributos. Como o convênio foi assinado pelo STJ, valerá automaticamente para as instâncias inferiores. A Receita também terá acesso a dados da Justiça, como o valor dos depósitos judiciais depositados por contribuintes, e os recursos apresentados à Justiça. Segundo nota divulgada pela Receita, todas as informações previstas no convênio já estavam à disposição dos juízes, mas eram fornecidas somente após o envio de um ofício, o que atrasava em dias a troca de informações.