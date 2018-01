Tribunal aprova empréstimo de US$ 800 milhões à UAL A UAL Corp., controladora da United Airlines, recebeu aprovação do tribunal de falências para um empréstimo de US$ 800 milhões sob concordata, um primeiro passo para que a empresa possa operar durante o seu processo de reorganização. Esses fundos, além de aproximadamente US$ 800 milhões de dinheiro em caixa estarão disponíveis para a empresa continuar operando. Com relação ao seu pedido de concordata apresentado ontem, a UAL está organizando um total de US$ 1,5 bilhão em financiamento supervisionado pelo tribunal de falências, estruturado como uma linha de crédito de US$ 300 milhões por parte do Bank One Corp. e um empréstimo de US$ 1,2 bilhão a partir de um grupo liderado pelo J.P. Morgan Chase & Co., Citibank, CIT Group Inc. e Bank One. O tribunal de falências também aprovou pagamentos normais de salários a empregados, remunerações e benefícios e pagamento aos fornecedores de combustível. Como parte da aprovação, a United continuará operando os seus programas "Mileage Plus" e "Red Carpet Clubs". A companhia também continuará pagando fornecedores externos com relação à entrega de serviços e mercadorias e continuará honrando obrigações junto às agências de viagens.