Tribunal argentino diz que aumento de tarifas públicas é ilegal O juiz argentino Ernesto Marinelli decidiu que é ilegal o recente decreto do governo que elevou as tarifas de gás e energia elétrica. A decisão complica ainda mais as negociações entre a Argentina e o FMI, que vem exigindo os aumentos de tarifas públicas. A sentença do juiz diz que não havia uma situação de "emergência e necessidade urgente" que justificasse a imposição dos aumentos por decreto. A decisão afeta somente os consumidores da cidade de Buenos Aires. O governo não revelou se vai recorrer da decisão. Caso decida fazê-lo, terá de agir rapidamente, porque o Judiciário argentino está para entrar em recesso e voltará a funcionar somente em fevereiro. O decreto do governo, assinado em 3 de dezembro, elevou as tarifas de gás natural em 7% e as de energia elétrica para consumidores domésticos em 7% a 11%. Para as indústrias, as elevações alcançaram 20%. O FMI vinha exigindo aumentos de 30%. "Essa é uma situação que vai complicar um acordo e, se coisas como essa continuarem a acontecer, ninguém vai sequer se preocupar em continuar falando em acordo", disse o analista Alfredo Bernal, da Ideaglobal.