Tribunal confirma entrega de carta de fiança pela Vasp A Assessoria de Imprensa do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo divulgou nota afirmando que a Vasp apresentou uma carta de fiança de R$ 40 milhões como garantia do acordo trabalhista firmado na última sexta-feira. Não foi informado porém se a carta é do Banco do Brasil, como está exigido no texto do acordo. A partir de agora, o juiz titular da 14ª Vara do Trabalho examinará a validade do documento apresentado pelo empresário Wagner Canhedo, dono da Vasp. Diz a nota divulgada pelo TRT: "Na tarde desta terça-feira (31/5), a Vasp apresentou carta de fiança no valor de R$ 40 milhões como garantia do acordo firmado no dia 27/5, em Ação Civil Pública que tramita na 14ª Vara do Trabalho de São Paulo. Neste momento, o juiz Homero Batista Mateus da Silva, titular da vara, examina o documento. Logo mais, outras informações".