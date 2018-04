Tribunal congela contas de ex-executivo da Enron O tribunal federal de Houston, nos EUA, congelou algumas contas do ex-principal executivo financeiro da Enron, Andrew Fastow, após alguém ter tentado sacar milhões de dólares de uma delas, de acordo com notícias publicadas pela imprensa norte-americana. As garantias foram assinadas pelo magistrado Calvin Botley, que recusou-se a comentar o assunto. Promotores federais se reuniram com Botley por várias horas na noite de quinta-feira. Ninguém do Departamento de Justiça que está lidando com o caso Enron estava disponível para falar sobre a decisão do tribunal. Segundo o Wall Street Journal, que citou fontes próximas ao caso, a determinação veio após a transferência de milhões de dólares por um membro da família de Peter Fastow, irmão de Andrew Fastow, de uma conta para outra. Segundo o Houston Chronical, a extensão da decisão era maior que o confisco de ativos revelado em tribunal na quarta-feira, quando o ex-executivo da empresa, Michael Kopper, declarou-se culpado de fraude e lavagem de dinheiro. A queixa criminal anexada ao caso Kopper incluía uma lista de mais de US$ 23 milhões em contas controladas por Fastow, a mulher Lea, o irmão Peter e diversos empregados da Enron. Kopper, primeiro ex-executivo da Enron a declarar-se culpado de crimes relacionados à falência da companhia, admitiu a criação de parcerias feitas para enriquecer a si mesmo, o antigo chefe Fastow, e outras pessoas da Enron à custa da empresa e dos acionistas. Kopper disse ao juiz Ewing Werlein em tribunal que foi Fastow a quem se referiu apenas como "o principal executivo financeiro da Enron", quem forneceu empréstimos para investimentos, negociou acordos e se beneficiou das parcerias, e não a Enron. Fastow e a família poderão enfrentar o confisco de contas bancárias de mais de US$ 14 milhões se os promotores conseguirem provar que essa quantia é produto de lavagem de dinheiro quando os executivos estiveram envolvidos nos investimentos.