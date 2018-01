Tribunal de Contas da União aprova auditoria na Anatel O Tribunal de Contas da União aprovou a realização de uma auditoria na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para verificar a eficácia da fiscalização que a agência está exercendo sobre as operadoras. A auditoria foi solicitada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado Fernando Ferro (PT-PE). A comissão solicitou atenção especial à fiscalização da emissão de contas telefônicas e da qualidade dos serviços prestados aos usuários. A comissão considera que a agência tem sido omissa na fiscalização das operadoras.