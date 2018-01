Tribunal de Contas suspende acordo entre fundos e Citigroup O Tribunal de Contras da União suspendeu o acordo entre os fundos de pensão e o Citigroup, que prevê a possibilidade de compra da participação do banco pelas fundações na Brasil Telecom. A decisão foi tomada ontem por meio de medida cautelar baixada pelo ministro Benjamin Zymler. Segundo o deputado Ricardo Barros (PT/PR), o assunto será apreciado pelo plenário do TCU hoje à tarde. O anúncio da medida cautelar foi feito hoje pelo deputado em audiência pública da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara que discute a destituição do Opportunity da gestão do antigo fundo CVC, controlador da Brasil Telecom. O deputado defendeu que a Anatel receba o documento do acordo para analisar a legalidade da transação. Segundo ele, os fundos teriam de pagar um prêmio ao Citigroup de 340% sobre a última negociação de mercado. O total da compra da fatia seria de R$ 1 bilhão. Pelo acordo, se até setembro de 2007 não foi encontrado um comprador único para as participações do Citi e dos fundos na BRT, as fundações terão de adquirir a fatia do banco.