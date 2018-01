Tribunal faz pacto para reduzir pilha de processos O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo firmou na quinta-feira, 15, um pacto com empresas e entidades de defesa do consumidor para tentar diminuir as enormes pilhas de processos encalhados nos fóruns do Estado. O objetivo é aumentar as audiências de conciliação extraprocessual e evitar a escalada das ações no País - um dos campeões do mundo em processos judiciais. ?No exterior, onde há uma estrutura toda montada para as audiências, 90% das reclamações terminam em conciliações extraprocessuais, sem o ajuizamento de ações?, destaca a juíza de direito e coordenadora do setor de Conciliação do Foro Central, Maria Lúcia Pizzotti, responsável pelo projeto estadual de conciliação. Ela explica que, há um ano e meio, o Fórum João Mendes Júnior trabalha em caráter experimental nessas audiências. Só nesse período foram feitos 8.979 litígios, o correspondente ao movimento anual de cinco varas cíveis de São Paulo. Cerca de 79% dos casos terminaram em acordo, evitando, assim, uma briga de anos na Justiça. As ações referentes a atraso de condomínio, por exemplo, demoram entre 6 e 8 anos para serem julgadas em todas as instâncias, afirma Maria Lúcia. Com o lançamento do programa na quinta, o Fórum João Mendes Júnior pretende fazer na última sexta-feira de cada mês um mutirão de conciliação para decidir, pelo menos, 1.000 casos. O prazo para uma audiência de conciliação extrajudicial é de 30 dias. O programa deverá ser estendido para outros fóruns da cidade, como Lapa e Santo Amaro. Na avaliação da advogada da Pro Teste, Maria Inês Dolci, o consumidor pode ganhar bastante com essa iniciativa, já que evita que o processo se arraste por anos na Justiça. ?É uma boa tentativa. Em outros países esse processo já existe com tribunal e corte de conciliação.? O aposentado Luiz Antônio Bruzadin, de 68 anos, no entanto, ainda deve esperar por algum tempo para ver o fim de uma ação movida no ano passado contra o Banco Itaú. Na quinta-feira ele compareceu ao Fórum João Mendes para uma audiência de conciliação, mas não teve acordo. Ele reivindica o pagamento de juros não pagos a investimentos da poupança na época do governo Collor. ?Pago todas as minhas contas direitinho, então tenho de ir atrás dos meus direitos.? A aposentada Rita Almeida Tintori, de 77 anos, teve mais sorte e conseguiu um acordo num processo de reintegração de posse contra José Renivan. Na audiência, ficou definido que ele terá seis meses para vender o imóvel e pagar o que deve a Rita. ?Foi um bom resultado.?