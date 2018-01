Tribunal pede explicações sobre soja transgênica O governo teve de prestar explicações ontem à Justiça Federal sobre a anunciada disposição do ministro da Agricultura, Pratini de Moraes, de liberar esta semana o plantio comercial de soja transgênica no País. A justificativa foi protocolada no Tribunal Regional Federal (TRF), em Brasília, segundo a assessoria da Advocacia-Geral da União. As explicações foram cobradas pelo presidente do TRF, juiz Tourinho Neto. Ele acatou anteontem pedido do Ministério Público Federal (MPF) para alertar Pratini sobre a existência de decisões judiciais que impedem a liberação da soja transgênica roundup ready, da Monsanto. Tourinho Neto quis saber quais os argumentos do ministro para anunciar a intenção de autorizar o registro de cinco tipos de semente de soja transgênica. No pedido ao MPF, a procuradora Maria Soares Cordioli enfatiza que a liberação da soja transgênica "está condicionada à realização de Estudo de Impacto Ambiental", o que ainda não ocorreu. Pratini, que estava nos Estados Unidos, e a Advocacia-Geral da União entendem que a edição de uma medida provisória no ano passado, redefinindo o papel da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), suspendeu a validade das decisões judiciais. Com isso, o parecer favorável da CTNBio à soja da Monsanto, concedido em 1998, autorizaria o ministério a registrar as sementes transgênicas. Mas, para o MPF, a medida não altera o teor das decisões.