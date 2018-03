Tributação torna energia no Brasil uma das mais caras

A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres (Abrace) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgam, nesta quarta-feira, 21, uma nova edição da Cartilha de Encargos. O documento mostrará que a tributação é o principal fator que torna a energia usada no país uma das mais caras do mundo. De acordo com a cartilha, os tributos respondem atualmente por 51,6% dos custos médios da energia. Há seis anos, os encargos tributários representavam 11,5 pontos porcentuais a menos, 40,1% dos custos médios da energia.

O documento será divulgada durante o seminário Energia: Fator de Competitividade para o Brasil, que será realizado em Brasília. De acordo com nota divulgada há pouco pela CNI, as duas entidades vão defender a redução dos encargos setoriais sobre as tarifas de energia elétrica como condição essencial para recuperar parte da competitividade perdida pela indústria brasileira pelo excesso de tributação na compra de energia.

O encontro terá início às 9h, na sede da CNI em Brasília, e serão debatidos temas como medidas para ampliar a diversificação da matriz energética sem onerar o consumidor final e implementação de mecanismos financeiros mais modernos para o setor elétrico.