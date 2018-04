Tributaristas dizem que antecipação da CPMF é legal A diminuição do prazo de 90 para 50 dias, para o início da cobrança da CPMF depois de aprovada sua prorrogação no Congresso, não é inconstitucional, desde que se dê por meio de uma emenda constitucional, afirmaram hoje advogados tributaristas ouvidos pela Agência Estado. "Tem que ser feita por meio de emenda constitucional, porque o prazo está previsto na Constituição", explicou o advogado Raul Haidar. O governo estuda mudar o prazo para compensar o atraso na aprovação da emenda, o que está prejudicando a arrecadação do governo. Segundo Haidar, há juristas que consideram pétrea a cláusula que prevê a "noventena", como é chamado o prazo. "Não encaro assim. Cláusula pétrea são aquelas que garantem os direitos individuais. Não vejo relação com tributos", disse. A Advocacia Geral da União (AGU) tem um parecer jurídico que apóia o encurtamento do prazo. Francisco Antônio Feijó, também tributarista, concorda com o colega. "Não sendo por emenda na Constituição, é inconstitucional", afirmou. Se aprovada uma emenda, os princípios da anterioridade e da anualidade, que prevêem que um tributo só pode ser cobrado no ano seguinte à sua criação, também não serão feridos, disse Feijó. Para aprovar uma emenda constitucional no Congresso são necessários três quintos dos votos.