Tributos serão repassados às montadoras A partir do dia 11 de junho as montadoras de veículos passarão a recolher os porcentuais relativos à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e ao PIS/Pasep que são pagos atualmente pelas revendedoras de automóveis. De acordo com o secretário-adjunto da Receita Federal Ricardo Pinheiro, essa é mais uma medida para tentar reduzir a sonegação de impostos no setor. Nesse sistema, o revendedor não precisará mais pagar diretamente os tributos à Receita. Terá sim que repassar o valor dos dois impostos devidos aos fabricantes de automóveis, que serão responsáveis pela totalidade do repasse ao órgão arrecadador. O secretário garantiu que não deverá haver repasse para os preços dos produtos no varejo em razão da medida. "A não ser que alguma revendedora esteja sonegando e, como agora não será mais possível fazer isso, acabará repassando algum resquício para os consumidores", afirmou.