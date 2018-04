Trichet diz que BC europeu por cortar juro com inflação menor O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, afirmou nesta quarta-feira que o banco pode cortar sua taxa básica de juro na próxima semana desde que as evidências de diminuição das pressões inflacionárias sejam claras. "Vamos ter uma série de novas informações e nós não excluímos a possibilidade de reduzir o juro de novo se as pressões sobre preços tiverem aliviado", afirmou Trichet durante uma entrevista coletiva. Depois que a China resolveu cortar a taxa de juro local em 108 pontos-básicos, Trichet disse: "tenho certeza que o que os meus colegas na China fizeram foi apropriado para a economia chinesa". (Reportagem de Alaa Shahine)