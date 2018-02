Trigo cai nos EUA com realizações de lucro Os contratos futuros do trigo tiveram forte desvalorização ontem na Bolsa de Chicago. O trigo para entrega em setembro, mais negociado, recuou 2,41%, a US$ 6,3750/bushel. Analistas disseram que a queda era esperada e foi provocada por realizações de lucros, necessárias após os fortes ganhos acumulados nos dias anteriores. As cotações do trigo têm subido com força devido ao aperto nos estoques mundiais da commodity e aos problemas climáticos em vários países produtores, especialmente na Europa.