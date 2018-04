Trigo corrige perdas e sobe 4,6% em Chicago Os preços do trigo dispararam ontem no mercado futuro da Bolsa de Chicago (CBOT). O contrato mais negociado, com vencimento em setembro, encerrou o dia cotado a US$ 5,4275/bushel, em alta de 4,63%. A commodity foi impulsionada por coberturas de posições vendidas por especuladores. Segundo analistas, o mercado estava maduro para uma correção técnica após uma série de liquidações. De 1º de junho até o fechamento de sexta-feira, a commodity acumulou desvalorização superior a 25%.