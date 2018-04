Trigo sobe 7,7% com melhora de humor O trigo reagiu à melhora de humor dos mercados e disparou ontem na Bolsa de Chicago. O contrato para entrega em dezembro encerrou o pregão cotado a US$ 5,3750/bushel, com valorização de 7,72%. A queda do dólar em relação a uma cesta de moedas deu sustentação ao movimento, que corrigiu as perdas recentes. Fundos que lucraram com a recente queda dos preços recompraram suas posições para embolsar os ganhos no final do mês. No entanto, o trigo segue pressionado pela produção mundial recorde em 2008/09.