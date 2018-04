Trigo sobe até 15% com crise argentina A crise econômica na Argentina está provocando uma elevação dos preços do trigo em até 15%, afirmam os moageiros brasileiros. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Trigo de São Paulo, Ricardo Ferraz, o aumento é conseqüência da elevação de tarifas de exportação pelo governo argentino, que impôs uma taxa de 20% para o trigo e a farinha de trigo. Segundo os cálculos de Ferraz, diretor do moinho J. Macedo, só nos primeiros três meses de elevação de tarifa o Brasil estaria pagando um adicional de US$ 45 milhões. Em um ano seriam US$ 200 milhões. "É uma doação que estamos fazendo para nossos vizinhos em crise", ironizou Ferraz. Nas últimas semanas, os preços subiram de US$ 120 para US$ 140. "Nossa convicção é de que o preço deve subir ainda mais", diz o vice-presidente da Abitrigo, Reino Pécola Rae. Em Buenos Aires, o diretor de Mercados Agroalimentares do Ministério da Agricultura da Argentina, Carlos Poullier, rebateu a crítica. "O aumento é resultado de escassez e quem está pagando a conta é o produtor local", disse Poullier. O aumento do imposto de exportação pelo governo argentino praticamente paralisou os embarques de trigo. Os produtores chegaram a suspender a venda em protesto, provocando temores de uma de crise de abastecimento. A Argentina é responsável pelo fornecimento de 70% do consumo nacional de 10 milhões de toneladas. O país é o principal fornecedor externo do Brasil, com 97% das importações. Os embarques de compras já realizadas voltaram ao normal na quarta-feira. Entretanto, devido ao feriado bancário adotado durante toda a semana na Argentina, novos contratos ficaram em aberto. A instabilidade tem reativado o debate sobre a dependência do trigo argentino. "Temos dez dias para voltar a comprar o trigo da Argentina para garantir o abastecimento entre junho e fim de agosto, quando entra a safra nacional", afirma Ferraz. O vice-presidente da Abitrigo, Pécola Rae, descarta uma crise de abastecimento. "Teremos prejuízo, isso sim, pois vamos pagar mais caro pelo trigo." O setor moageiro defende a suspensão das barreiras fitossanitárias que, na prática, garantem uma reserva de mercado para produtores da Argentina, Estados Unidos e Canadá. "Estamos pagando caro devido ao protecionismo disfarçado que protege o trigo argentino", critica Ferraz. "A Europa possui um controle fitossanitário muito superior ao adotado pela Argentina."