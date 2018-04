Trigo tem forte queda devido a fundamentos Os preços do trigo caíram na Bolsa de Chicago ontem, devolvendo boa parte dos ganhos acumulados na semana passada. O contrato para entrega em dezembro encerrou o pregão cotado a US$ 5,3375/bushel, com desvalorização de 3,7%. De olho nos fundamentos do mercado, fundos e especuladores liquidaram posições de compra. A safra mundial recorde, as condições favoráveis para o cultivo de inverno nos Estados Unidos e os temores relacionados à recessão global explicam o movimento, segundo analistas.