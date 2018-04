Trinta e oito empresas argentinas estão em moratória Só no primeiro trimestre deste ano, trinta e oito empresas argentinas entraram em situação de moratória. O anúncio foi feito na capital do país pela agência qualificadora Standard & Poor, que também informou que as dívidas destas empresas equivalem a US$ 2,3 bilhões. Juan Pablo De Molien, da Standard & Poor, disse ao Estado que o colapso destas empresas foi causado pela desvalorização da moeda nacional, o peso. No início do ano, a moeda passou, de uma paridade de um a um com o dólar, a US$ 1,00 para 2,85 pesos, o que multiplicou as dívidas que as empresas possuíam com credores internacionais. Além deste problema, afirma, as empresas argentinas estão sofrendo a carga de quase quarto anos de recessão. "A expectativa é que esta escalada de moratórias continue no resto do ano", afirma De Molien. Segundo ele, "até agora o governo não fez nada para tornar a vida destas empresas um pouco mais fácil. Depois da desvalorização, fez também a pesificação e o congelamento das tarifas (no caso das empresas privatizadas de serviços públicos)". O analista sustenta que quase nenhuma empresa de serviços públicos está com capacidade de driblar as possibilidades de calote. Nos últimos dias, anunciaram suas moratórias a empresa de gás Metrogás, a empresa de tratamento e distribuição de água Aguas Argentinas, além da Aguas de Santa Fe. A empresa telefônica Telecom também anunciou a moratória. Fora do setor de serviços públicos, a situação também é sombria. "As regras foram trocadas diversas vezes nos últimos meses, e não há sinal algum de que se estabilizariam", diz De Molien. Ele considera que somente as empresas que possuem receitas dolarizadas, como as exportadoras, poderiam evitar o calote.