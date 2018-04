Trip, Azul e WebJet investem US$ 430 milhões na frota

A Azul, a WebJet e a Trip planejam investir, juntas, US$ 430 milhões em 2010 em aumento de frota. As três companhias de médio porte pretendem trazer ao mercado pelo menos mais 20 aviões até o final do ano que vem. Essa ampliação faz parte dos planos de operar novos voos e aumentar a frequência em cidades já atendidas. As informações são dos presidente das três empresas, que participaram ontem da abertura da Feira Nacional de Aviação Civil, organizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O maior investimento, de US$ 200 milhões, está sendo programado pela Trip. Segundo o presidente da empresa, José Mário Caprioli, serão quatro jatos da Embraer, modelo 175, mais quatro turboélices ATR-72. Atualmente, a empresa conta com 27 aviões, no total. O executivo conta que a ideia é ampliar a operação diária dos atuais 180 voos para 250 em 2010. Até o final deste ano, a Trip vai atender 80 cidades. No ano que vem, serão 100. "Esse é um pouco do ativo que a Trip investe, que é a capilaridade", diz Caprioli. A Azul planeja desembolsar US$ 180 milhões em aumento de frota no ano que vem, segundo o presidente da empresa, Pedro Janot. Segundo ele, serão sete novos jatos da Embraer, entre os modelos 190 e 195. A companhia vai fechar 2008 com 14 aeronaves entre esses modelos. Atualmente, a Azul atende a 14 cidades, com 19 rotas. Em 2010, o plano envolve 16 cidades atendidas e 27 rotas. A WebJet, por sua vez, pretende investir cerca de US$ 50 milhões para trazer cinco aeronaves, informa o seu presidente, Wagner Ferreira. A companhia deverá encerrar 2008 com uma frota de 18 aeronaves, todas da Boeing, modelo 737-300. A companhia atende hoje 10 cidades, em 11 aeroportos, com 90 voos por dia. Em 2010, a companhia planeja voar para o mesmo número de municípios, mas com uma frequência maior, ou em torno de 110 voos diários. "Hoje em dia apenas 6% da população faz uso do transporte aéreo. Dos 200 milhões de brasileiros, arredondando, só 12 milhões de passageiros, ou CPFs, usam (avião). Nós estimamos que, dada uma melhoria de renda, as classes C e D enxerguem que não é privilégio de rico. Por isso, acreditamos que esse número deverá passar para 20 milhões nos próximos cinco anos", afirma Ferreira. Os presidentes das três companhias estimam que o crescimento da demanda por voos domésticos, em 2009, deverá ficar em 5% em relação ao ano passado. De janeiro a junho, segundo dados da Anac, o fluxo de passageiros transportados acumula alta de 3,2%, com alta de 10,2% na oferta de assentos. Já a presidente da Anac, Solange Paiva Vieira, tem uma estimativa um pouco mais conservadora. Segundo ela, o aumento da demanda doméstica deverá se situar entre 3% e 4%.