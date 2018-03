Trip reforça plano de investir US$ 198 milhões em 2010

A Trip Linhas Aéreas reitera seus planos de investir US$ 198 milhões em 2010, quando serão compradas outras oito aeronaves. O planejamento para o ano que vem será detalhado pela companhia aérea durante a 37ª Feira das Américas, promovida pela Associação Brasileira de Agentes de Viagem (ABAV) entre 21 e 23 de outubro, no Rio de Janeiro.

Em nota, a Trip lembra que, em 2009, recebeu seis aeronaves, sendo quatro jatos Embraer 175 e dois ATR 72-500, totalizando 27 aeronaves em sua malha. Com isso, a empresa foi capaz de ampliar o número de destinos atendidos de 65, no início do ano, para os atuais 73. A meta é fechar o ano com 30 aeronaves e 80 cidades atendidas. Segundo o presidente da Trip, José Mário Caprioli, há muito espaço para crescimento no País e a expectativa da companhia é ter uma frota de 63 aeronaves em cinco anos, atendendo mais de 110 cidades.