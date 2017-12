Triplica o valor do licenciamento de veículos em SP O valor do licenciamento de veículos em São Paulo ficou mais salgado em 2004. A Secretaria da Fazenda informou que o valor da taxa de licenciamento triplicou. Passou de 1,1 Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), ou R$ 12,49, para 3,4 Ufesps, ou R$ 42,47. A Ufesp é reajustada anualmente de acordo com a variação de inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Portanto, o contribuinte que recebeu a notificação do IPVA com o aviso sobre o licenciamento antecipado pode preparar o bolso. Afinal, o aviso ainda inclui o licenciamento a 1,1 Ufesp (ou R$ 12,49 em valores de janeiro), mas na realidade o veículo só poderá ser licenciado mediante o pagamento de 3,4 Ufesp (R$ 42,47). Quem fizer o pagamento antecipado pela rede eletrônica dos bancos já verá o valor corrigido. (Para saber o valor do seu IPVA, clique aqui) De 1991 a 1998, a taxa de licenciamento era de 1 Ufesp. A Secretaria alega que o valor do licenciamento estava defasado e que não era reajustado desde o início do processo de modernização da arrecadação do IPVA, há oito anos. A modernização incluiu o pagamento do IPVA sem guia nos bancos, caixas eletrônicos ou pela Internet; licenciamento eletrônico também sem guia; e restituição eletrônica do IPVA e de multas. O reajuste, segundo o governo, possibilitará a atualização dos sistemas tecnológicos de arrecadação do IPVA e do licenciamento. A Secretaria afirma também que, mesmo com a atualização do valor da taxa, o Estado de São Paulo, com frota estimada de 11 milhões de veículos (a maior do País), tem taxas de licenciamento menores do que as de outros Estados.