Triplica participação de agro, mineração e pecuária no IED Embora o fluxo de investimentos estrangeiros diretos (IED) para o Brasil tenha despencando 39% em 2003, com relação a 2002, a agricultura, a pecuária e a extração de minerais metálicos mais do que triplicaram a sua participação nos ingressos totais desses recursos. Dados a Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), mostram que, em 2002, esses setores captaram apenas 3,4% do total de US$ 18,75 bilhões. No ano passado, entretanto, essa participação subiu para 11,5%, embora o fluxo total para o Brasil tenha sido bem menor (US$ 12,9 bilhões). Em valores absolutos, a captação subiu de US$ 638 milhões, em 2002, para US$ 1,48 bilhão no ano passado. A indústria, por sua vez, reduziu a sua participação, de 40,6% para 34,7% nesse mesmo período, embora os três subsetores que mais receberam IED em 2003 tenham sido os mesmos de 2002 (indústria automobilística, química e indústria de alimentos, que concentram 17,7% do total de IED que entrou no País). Pelos dados da Sobeet, a indústria em geral recebeu no ano passado US$ 4,48 bilhões, ante os US$ 7,62 bilhões em 2002. O setor de serviços também perdeu espaço para os setor primário, indica a Sobeet. Sua participação caiu de 56%, em 2002, para 53,8% em 2003. Em cifras, a área de serviços recebeu no ano passado US$ 6,94 bilhões, bem menos do que os US$ 10,5 bilhões em 2002. "Este ano deve ser bem melhor, principalmente se avançarmos na definição dos marcos regulatórios para infra-estrutura, se definirmos os instrumentos de política industrial e se evitarmos a valorização do real, que cria expectativa de desvalorização futura e posterga investimentos produtivos", diz Antônio Corrêa de Lacerda, presidente da Sobeet. Para este ano, a entidade mantém a sua projeção de um ingresso de US$ 15 bilhões.