Triumph aposta em sutiã hidratante para aumentar vendas Uma pesquisa feita pela Triumph Internacional revelou que 80% das mulheres acreditam que gastos com produtos de beleza são um investimento válido, mas poucas têm tempo disponível para cuidar da estética. O dado foi processado e transformado em produto: desde o começo de maio, as principais lojas de lingerie do País estão vendendo os sutiãs com hidratante, o Cosmetic Bra. Feito de Lycra, fio patenteado pela DuPont, e microfibra (Tactel), as peças possuem no seu interior microcápsulas de Aloe Vera - planta que tem propriedade umectante e regeneradora liberadas gradualmente durante o uso. Apenas a parte do sutiã que fica em contato com o seio possui a substância. De acordo com o fabricante, a ação do produto resiste a 30 lavagens. São dois modelos disponíveis: um tomara-que-caia com opção de alças diferentes uma delas é em ziguezague, importada e exclusiva da Triumph e o tradicional, que tem ainda a possibilidade de colocação ou retirada do bojo de espuma para conferir volume aos seios. Os preços no varejo devem ficar por volta de R$ 60. Calcinhas também Além dos sutiãs, a empresa está lançando também três modelos de calcinhas (básica, baixa e estilo shortinho), que têm substância hidratante em toda a peça, com exceção da parte inferior (entrepernas), a um custo de R$ 20,00. As novidades dizem respeito também às cores. Não faltam o preto, o creme e o areia. Mas foi incluído o inédito verde-água, batizado de Aruba. De acordo com o gerente de Marketing da Triumph Internacional, Ralf Hofmann, a empresa espera vender 500 mil sutiãs e calcinhas da linha Cosmetic Bra até o final do ano. A linha, baseada na pesquisa com consumidoras e já lançada em países da Europa, Ásia, Austrália, visa pegar carona na expansão do segmento de cuidados pessoais registrada em todo o mundo. Hofmann afirmou que a Triumph está confiante no sucesso da linha, pois os levantamentos que antecederam o lançamento revelaram um valor estimado pelas consumidoras para o produto superior ao que está sendo praticado, o que reforça a relação custo-benefício. Os sutiãs foram desenhados especificamente para o mercado brasileiro, a exemplo do que ocorreu em outros países, atendendo à modelagem local. A empresa não revela os valores investidos no desenvolvimento do produto.