Triunfo obtém direito de concessão da Ayrton Senna A Triunfo Participações e Investimentos informou hoje, em comunicado ao mercado, que a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) decidiu pela transferência da concessão rodoviária da Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto à empresa e convocou a Triunfo para a assinatura do contrato no prazo de 30 dias. No leilão de rodovias promovido pelo governo do Estado de São Paulo, em outubro do ano passado, a Triunfo venceu a disputa por este lote, mas as concorrentes EcoRodovias e BrVias entraram com recurso administrativo contestando o resultado. No início desta semana, a Comissão de Julgamento das Propostas, que avaliou os recursos administrativos, divulgou decisão confirmando a Triunfo como vencedora. Agora com o posicionamento da Artesp, a empresa pode assinar o contrato, desde que nenhuma concorrente recorra à Justiça. A proposta da Triunfo pelo sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto foi de R$ 0,048560 por quilômetro (km), o que representa um deságio de 54,99% sobre o teto estipulado pelo governo do Estado, de R$ 0,107910 por km em pista dupla.