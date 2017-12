Troca de aplicações pode ficar isenta de CPMF, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, confirmou que o governo estuda a isenção da CPMF nas transferências de aplicações financeiras. Segundo ele, não é isenção. "A idéia é que quando as pessoas trocarem de aplicação, transferindo de um determinado fundo para outra aplicação, isso possa ser isento de CPMF", disse. O ministro afirmou que o governo ainda não tem prazo para a conclusão do estudo e nem calculado quanto deixará de arrecadar com esta medida.