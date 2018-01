Troca na equipe não afeta política econômica, diz Palocci O ministro da Fazenda, Antonio Palocci, assegurou que as alterações na equipe econômica anunciadas hoje não representam nenhuma mudança na política econômica. "Não há mudanças na política econômica", afirmou. Ele contou que discutiu as alterações em conjunto com seus secretários e com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, em busca de um aperfeiçoamento. "Esse rearranjo (da equipe) dá uma construção inovadora. Vamos em frente com essa política", disse. A uma pergunta sobre se a saída do diretor Loyo, integrante da ala do Copom (Comitê de Política Monetária) considerada mais conservadora, representaria uma mudança no perfil do Copom, Palocci disse ter observado que, em todos os países do mundo, os bancos centrais são considerados conservadores pela sociedade. "Até começo a achar que é normal (o conservadorismo)." E fez uma brincadeira em relação ao porte físico de Loyo e de seu substituto, Alexandre Tombini, que é mais magro: "Tombini é um atleta...", disse. E acrescentou que tem muita confiança na condução da política monetária e que os números têm dado demonstração de que a política está sendo bem conduzida. Palocci afirmou que adjetivar BC - "conservador, muito conservador, pouco ousado" - não ajuda a se ver o que é realmente importante, que é o trabalho que está sendo feito para a convergência da inflação com as metas. Segundo o ministro, os acertos da política econômica têm que ser avaliados levando-se em conta os números. Em resposta àqueles que previam que a taxa de câmbio iria prejudicar o desempenho do comércio exterior, Palocci observou que os resultados das contas externas mostram o contrário. Lembrou que o Brasil teve, em março, o maior superávit na conta de transações correntes do balanço de pagamentos desde 1947. "São dados objetivos, dados da realidade". O ministro disse que é preciso ter humildade quando se faz críticas e observar os resultados.