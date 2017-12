Troca na presidência da Anatel abre espaço para mudanças A decisão de destituir Luiz Guilherme Schymura da presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu caminho para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva faça o mesmo com outros dirigentes de outros órgãos reguladores. "Não há mais dúvida jurídica: é possível destituir presidentes de agências que têm mandato de conselheiro", disse ontem um dos interlocutores de Lula. A mudança, porém, é considerada ainda apenas uma possibilidade. A avaliação de algumas fontes do governo é de que a Anatel tem características diferentes da Aneel, por exemplo. O clima de discórdia vivido entre os conselheiros da Anatel desde a entrada do ex-presidente Luiz Guilherme Schymura não é o mesmo da Aneel, onde os diretores, apesar de divergências pontuais nas votações das decisões da órgão, têm um bom convívio. Mais diferenças Outro ponto que diferencia as duas agências é o fato de que havia uma vaga no conselho da Anatel, deixada em novembro do ano passado pelo ex-conselheiro Luiz Tito Cerasoli. Já na Aneel, os cargos de diretor estão todos preenchidos. A próxima vaga será aberta no fim deste ano, justamente com a saída do diretor-geral, José Mário Abdo, que termina seu segundo mandato sem possibilidade legal de recondução. Na oportunidade, o governo poderia indicar um nome para a presidência da Aneel, sem passar pelos constrangimentos criados com a saída de Schymura, evitando também um repercussão ruim entre os investidores. Abdo não teria disposição de deixar a presidência da Aneel antes de concluir seu mandato. A avaliação é de que ele não sairia agora depois de ter sobrevivido ao racionamento de energia, quanto houve a tentativa de responsabilizá-lo pela crise e afastá-lo do cargo. A relação de Abdo com a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, é de respeito mútuo, muito diferente da relação de confronto entre o Ministério das Comunicações e a Anatel, que bateram de frente na ocasião do reajuste das tarifas no ano passado. A Anatel é o principal alvo do governo entre as agências reguladoras por ter sua imagem mais vinculada ao governo passado que a Aneel, por exemplo.