Tropas em campos de gás garantirão exportações bolivianas A Bolívia colocou sob controle militar, na segunda-feira, os campos de gás e os gasodutos da região do Chaco, os maiores do país, para evitar que um protesto regional afete as vitais exportações do produto para a Argentina e o Brasil. Multinacionais como a espanhola Repsol-YPF, a brasileira Petrobras e a francesa Total operam os campos de gás na província Gran Chaco, no departamento de Tarija, que desde a madrugada estão sendo protegidos pelo Exército ante a ameaça de dirigentes cívicos e autoridades da região de invadir as instalações, disseram comandantes militares. "A Bolívia tem convênios internacionais (de exportação de gás) que devem ser protegidos e garantidos", afirmou o comandante do Exército, general Freddy Bersatti, ao anunciar a mobilização militar no Gran Chaco, província que defende supostos direitos sobre o campo Margarita, operado pela Repsol. Em conversa com jornalistas, ele acrescentou que "estão resguardados com segurança todos os poços e todas as válvulas para não permitir que se obstrua a produção", em uma região onde está mais de 80% das reservas bolivianas de gás. O comandante-chefe das Forças Armadas, general Wilfredo Vargas, indicou em uma declaração separada que não se deveria utilizar a expressão "tomada militar" dos campos, acrescentando que "as forças armadas protegem, mas não assumem, apenas cuidam do que é do Estado". Ameaças As declarações militares ocorreram ao meio-dia, pouco depois que meios locais informaram que dirigentes no Gran Chaco ameaçaram tomar os campos de gás e cortar as exportações a partir de terça-feira, procurando chamar a atenção das autoridades nacionais. Os protestos, que começaram há cinco dias, aumentaram na segunda-feira com o bloqueio de estradas. Dirigentes locais querem ter direito ao recebimento de royalties pela exploração de campo de Margarita. O governo ainda não definiu quem terá direito a receber royalties pela exploração do campo, que ainda se encontra no estágio inicial de operação.