TRT convoca audiência de conciliação com bancários O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo convocou o Sindicato dos Bancários de São Paulo e a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) para audiência de conciliação na próxima quarta-feira, às 14 horas. Ainda hoje, o juiz Pedro Paulo Teixeira Manus indeferiu o pedido de liminar do Ministério Público do Trabalho que solicitava a manutenção mínima de 70% dos serviços da área operacional dos bancos no Estado de São Paulo, sob pena de multa diária de R$ 200 mil. O pedido foi negado porque o Sindicato demonstrou que a paralisação atinge menos de 30% do pessoal. Propostas Os bancários reivindicam reajuste salarial de 25% (composto por reposição da inflação e aumento real de 17,68%) e Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de um salário mais R$ 1.200, entre outras solicitações. A proposta da Fenaban rejeitada pelos trabalhadores prevê reajuste salarial de 8,5% mais R$ 30 para quem ganha salários até R$ 1.500 - o que implicaria em reajustes de até 12,77% e aumento real de 5,75%.