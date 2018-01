TRT indefere pedido de prisão contra presidente da Volks O Tribunal Regional do Trabalho (TRT-SP) rejeitou hoje o pedido de prisão contra Hanz Cristhian Maergener, presidente da Volkswagen, solicitado pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O pedido foi feito após a montadora não ter realizado o pagamento integral dos salários referentes ao período de greve dos empregados. O sindicato alegou que a montadora teria praticado "retenção dolosa de salário" ao descontar os dias de greve dos operários da unidade de São Bernardo do Campo. O sindicato também pediu "a penhora de todas as contas correntes bancárias da Volkswagen" como garantia do pagamento. Segundo informações do TRT, o pedido foi indeferido pela juíza Dora Vaz Treviño, que sustentou que a ação já tramita no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Para a juíza, "as medidas pretendidas pelo sindicato obreiro devem ser objeto de reclamação específica".