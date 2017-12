TRT: número de processo vem diminuindo Os 600 conflitos resolvidos mensalmente são pouco se comparados com o número de processos registrados diariamente pelos trabalhadores. Segundo dados do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2.ª Região, cerca de 1.100 ações dão entrada por dia na Justiça do Trabalho na Grande São Paulo e Baixada Santista. O TRT, no entanto, informa que o número anual de processos vem diminuindo desde 1997. Essa queda poderia ser maior se houvesse mais comissões. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, região onde se concentram montadoras e indústrias de autopeças, tem apenas uma comissão, formada com a Mercedes-Benz. Qualquer empresa pode instituir comissões. Para Valdevino Madeira, da Força Sindical, uma das vantagens é que o termo do acordo vale como título de execução fiscal. "Se a empresa não cumprir sua parte, o trabalhador poderá executar a dívida sem ter de passar por todas as instâncias judiciais."