Trump dá impulso a acordo que se arrasta há 18 anos

Involuntariamente, o presidente Donald Trump está dando um impulso que pode ser decisivo para a conclusão do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, cujas negociações se arrastam há 18 anos. Os europeus voltaram sua energia para a América do Sul depois que seu acordo comercial com os EUA foi deixado de lado. Um entendimento com o Mercosul passou a ser encarado pelos europeus como uma resposta à onda protecionista no comércio mundial.

O acordo é ajudado também pela mudança de orientação política. Brasil e Argentina, que antes estavam alinhados contra o livre-comércio, agora estão de acordo na estratégia de aumentar as exportações para recuperar suas economias.

Graças a essa conjuntura positiva, as negociações avançaram rapidamente nos últimos 17 meses. O bom andamento permitiu fixar como meta o fechamento do acordo até o final deste ano, ficando apenas detalhes para 2018.

Mas as conversas, até agora, passaram ao largo do tema mais polêmico: a troca de mercadorias. Os europeus protelaram a apresentação de sua oferta para etanol e carne, alegando dificuldades de chegar a um entendimento por causa do calendário eleitoral na França e na Alemanha.

