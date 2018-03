Trump irá tomar ação comercial contra a China nesta quinta-feira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja anunciar medidas restritivas para o comércio e investimentos chineses nesta quinta-feira, 22, reagindo ao que o governo considera ser violações dos direitos de propriedade intelectual por parte dos chineses.

De acordo com a Casa Branca, as medidas restritivas são fruto de uma investigação de meses sobre ações dos chineses que distorcem o mercado para pressionar empresas americanas a entregarem tecnologia e propriedade intelectual.

Entre as punições a serem aplicadas estão tarifas e restrições de investimentos. O governo americano quer impor tarifas em importações de produtos chineses que passem de US$ 30 bilhões.

O representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, disse em um comunicado formal emitido mais cedo que as ações contra a China são necessárias porque a Organização Mundial do Comércio (OMC) provou ser inadequada para lidar com a versão chinesa de uma economia dominada pelo estado, que dispensa princípios de mercado. / DOW JONES NEWSWIRES