Trump quer cortar impostos para empresas e famílias de classe média

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu seguir adiante com a reforma tributária, ao dizer que irá cortar e reduzir impostos tanto para as pessoas e famílias de classe média quanto para as empresas. Para o republicano, "é hora de reduzir os impostos e fazer com que as empresas voltem a atuar nos EUA".

Em uma reunião de líderes republicanos na Casa Branca, Trump comentou que as empresas já estão voltando para os EUA "e não víamos isso há um bom tempo". No entanto, ele ressaltou que ainda é necessário transformar o código tributário americano e simplificá-lo "o máximo possível".

Entre os presentes, estavam o líder republicano no Senado, Mitch McConnell, o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, o vice-presidente, Mike Pence, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

A decisão do governo de acabar com o programa de proteção a jovens imigrantes também foi rapidamente comentada pelo republicano. "Acredito que agora o Congresso poderá nos ajudar", disse.