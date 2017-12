Truques caseiros não ajudam a economizar energia Preocupados com a contenção nos gastos com energia elétrica, os consumidores tentam de tudo para economizar. Garrafas plásticas com água em cima dos relógios e ímãs próximos às agulhas são duas das medidas para tentar uma redução nas contas. Ambas são consideradas mitos pelos técnicos. Outras medidas, essas ilegais, que sujeitam seus autores a multas e processos judiciais, são as ligações irregulares, mais conhecidas como "gatos", em que há fraude nos relógios de medição, em geral feitos por alguém com certo conhecimento técnico. A Eletropaulo Metropolitana calcula que 200 mil dos 4,6 milhões de ligações de São Paulo sejam clandestinas, o que acarreta um prejuízo mensal de R$ 7,2 milhões à companhia. Em geral, as ligações clandestinas são feitas, de forma ostensiva, em áreas ocupadas irregularmente, mananciais. Os "gatos" são mais sofisticados e difíceis de detectar. "Descobrimos ´os gatos´ por meio de uma análise de contas e do perfil do consumidor. Se há uma diminuição brusca do consumo ou se, por exemplo, uma padaria gasta 2 quilowatts por dia, esses são indícios de adulteração", explicou o vice-presidente da Eletropaulo, José Cheren. Flagrado, o consumidor receberá uma multa proporcional ao seu consumo normal. Cuidado com estratégias falsas de economia A dona de casa Sueli Lopes, de 43 anos, jura que passou a gastar menos energia elétrica depois de colocar as garrafas plásticas sobre o relógio. "Antes, pagava R$ 76,00 para as três casas. Hoje, a minha conta sai em média por R$ 24,00 e era eu quem gastava mais", contou ela, que vive com outras quatro pessoas. As empresas e condomínios também usam novas estratégias para economizar. O eletricista Rogério Pinto Coelho, de Santo Amaro, zona sul, comentou que empresas e condomínios o têm procurado para trocar lâmpadas comuns por fluorescentes e instalar temporizadores em aquecedores. "Quando me pedem para fazer ´gato´, digo que é possível fazer, mas não vale a pena porque a fiscalização pega mesmo", contou. A Eletropaulo espera diminuir em 50 mil o número de ligações clandestinas nesse ano. "Estamos fazendo a regularização de áreas e esperamos começar o próximo ano com um número muito inferior de ligações clandestinas em áreas de mananciais", disse Cheren.