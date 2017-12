Tsipras consegue aprovar mais reformas

PARIS - O governo radical de esquerda de Alexis Tsipras enfrentou e venceu na madrugada desta quinta-feira, 23, um novo teste de resistência no Parlamento da Grécia. Após uma noite de debates, o legislativo aprovou por 230 votos a favor e 63 contra a segunda rodada de reformas obrigatórias exigidas pela União Europeia como pré-requisito para a negociação do pacote de resgate de até € 86 bilhões. O pacote de medidas analisadas pelos deputados incluía uma reforma da Justiça Civil, para torná-la mais ágil e mais barata, e a adoção de diretrizes europeias para enquadrar o funcionamento do sistema financeiro.

A aprovação das reformas, finalizada às 4h30, horário de Atenas, fazia parte das exigências de Bruxelas fixadas no acordo firmado há 10 dias, que incluiu a perspectiva de um terceiro resgate financeiro ao país, após os dois aprovados em 2010 e 2012, que somaram € 240 bilhões. Além de mais liquidez, Atenas poderá receber em troca a flexibilização de sua dívida, com redução dos juros, reescalonamento de vencimentos e extensão do prazo de carência - o Fundo Monetário Internacional (FMI) defende até 30 anos sem reembolsos.

Porém, para abrir negociações com seus principais credores internacionais- Comissão Europeia, Banco Central Europeu (BCE) e FMI -, o governo de Tsipras foi obrigado a submeter ao Parlamento reformas tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de Justiça. Um primeiro pacote foi votado e aprovado na quarta-feira da semana passada, quando Tsipras precisou do apoio de deputados da oposição, em razão da divisão interna de seu partido, a Coalizão Radical de Esquerda (Syriza).

Então 32 deputados governistas votaram contra o texto submetido pelo premiê, e outros seis se abstiveram, reduzindo a bancada governamental a menos do que os 151 votos necessários para maioria. Ainda assim, a expectativa de que as medidas fossem aprovadas se confirmou, atendendo aos apelos do primeiro-ministro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mea culpa. Em pronunciamento ao Parlamento na madrugada, Tsipras admitiu que seu governo “cometeu erros” nos seis meses de tensas negociações com Bruxelas. “Na realidade nós fizemos escolhas difíceis e agora temos todos de nos adaptar à nova situação”, reconheceu.

O mea culpa foi interpretado em Atenas como uma crítica velada ao ex-ministro de Finanças Yanis Varoufakis, que comandou as discussões com os credores internacionais no primeiro semestre. Varoufakis, deputado eleito pelo Syriza, renunciou no início do mês e agora é um dos líderes da ala de extrema esquerda do partido, que não aceita o acordo com a União Europeia e prefere o default de pagamentos da dívida de € 320 bilhões.

Pouco antes da votação, Evangelos Meimarakis, líder interino do maior partido de oposição, Nova Democracia (direita), informou que votaria a favor do pacote, o que garantiu por antecipação a aprovação das medidas. “Nós não apoiamos as medidas de austeridade, não apoiamos o governo, mas vamos votar sim.”

Mais do que a adoção do pacote, a grande dúvida da noite de votação foi o escore obtido pelo primeiro-ministro. Analistas políticos acreditavam que Tsipras poderia ser obrigado a convocar eleições antecipadas caso o racha de seu partido se confirmasse. Ontem, a possibilidade de Varoufakis liderar a criação de um novo partido de extrema esquerda foi levantada, mas ele votou a favor das reformas.

Segundo o ministro de Finanças, Euclide Tsakalotos, a expectativa é de que, com a aprovação das reformas exigidas por Bruxelas, um novo socorro financeiro possa ser assinado até 20 de agosto, caso as negociações tenham início na sexta-feira.

Enquanto deputados discutiram no interior do Parlamento, do lado de fora sindicatos da iniciativa privada e do funcionalismo público faziam novos protestos na Praça Syntagma, em frente à sede do legislativo. Cerca de 6 mil pessoas, segundo a polícia, participaram da manifestação. O protesto começou pacífico, mas um pequeno grupo de jovens voltou a atacar a polícia com coquetéis molotov.