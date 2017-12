Tsipras conversa com Merkel e apresentará proposta nesta terça; FMI oferece ajuda

O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, falou ao telefone com a chanceler alemã, Angela Merkel, e acertou que apresentará uma proposta para um acordo de resgate na cúpula da União Europeia na terça-feira, disse uma autoridade do governo grego.

A autoridade, que falou sob condição de anonimato, não deu mais detalhes sobre o telefonema, que aconteceu no dia seguinte aos gregos terem rejeitados por ampla maioria os termos do acordo internacional de resgate.

Nesta segunda-feira, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou em um comunicado que o fundo tomou conhecimento do resultado do plebiscito. "O fundo está monitorando a situação de perto e permanece pronto para ajudar a Grécia, se isso for solicitado", declarou Lagarde.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Logo depois do anúncio da vitória do "não", o ministro das Finanças grego, Yanis Varoufakis, foi avisado de que tanto o primeiro-ministro Alexis Tsipras quanto o Eurogrupo queriam que ele deixasse o cargo. Ele anunciou a saída nesta segunda-feira. O ministro era considerado uma presença "difícil" nas mesas de negociação.

Agora, a Grécia precisa urgentemente de dinheiro. A situação se agravou no país depois que o governo deu o calote no FMI na última terça-feira, mesmo dia em que o programa de resgate do país expirou.

Diante da escassez de dinheiro no sistema bancário, o governo liderado por Tsipras planeja prorrogar o fechamento de bancos para além desta segunda-feira, por ao menos alguns dias. A informação foi dada por quatro fontes do setor bancário.

Na semana passada, a Grécia emitiu um decreto impondo controles de capital e ordenando que bancos fechassem após o Banco Central Europeu (BCE) congelar uma ajuda financeira vital.

O decreto expira nesta segunda-feira, e o governo deve emitir um novo em substituição. "O feriado bancário será ampliado, até sexta-feira ou segunda-feira que vem", disse um executivo sênior do setor à agência Reuters.

Alemanha exige 'esforço' dos gregos. Mais cedo, o porta-voz de Merkel, Steffen Seibert, afirmou que as condições para a retomada das negociações ainda não são adequadas, mas que a Alemanha permanece aberta para conversas.

Seibert afirmou que a Alemanha respeita o resultado do plebiscito de domingo - que mostrou a vitória do 'não' - e que vai esperar as novas propostas do primeiro-ministro grego. O porta-voz de Merkel destacou que o governo alemão adotou a postura de que a ajuda financeira à Grécia só será concedida em troca de "esforços próprios".

O ministro da Economia alemão, Sigmar Gabriel, também adotou postura firme e declarou que a Grécia tem de apresentar uma oferta que vá além de suas propostas anteriores, caso queira permanecer na zona do euro. Segundo Gabriel, Atenas pode logo enfrentar a insolvência.

"Se a Grécia quer ficar na zona do euro, o governo grego tem que fazer rapidamente uma oferta substancial que vá além de sua disposição até agora", disse.

(Com informações de agências internacionais)