TST aprova percentual do Plano Bresser a bancários do Banerj A Sessão Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho decidiu hoje, por seis votos a quatro, que funcionários do Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj) - adquirido pelo Banco Itaú -, têm direito a receber o percentual de 26,06% relativo às perdas salariais decorrentes do Plano Bresser (IPC de junho de 1987). A reposição das perdas estava prevista em cláusula do Acordo Coletivo 1991/1992 mas não foi paga pelo banco. Relator do recurso, o ministro João Oreste Dalazen, determinou que o percentual seja pago de janeiro a agosto de 1992, após concluir que o banco comprometeu-se a fazer a reposição.