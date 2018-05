TST faz proposta para encerrar greve da Eletrobras O presidente do Superior Tribunal do Trabalho (TST), Carlos Alberto Reis, apresentou uma proposta de pré-acordo para encerrar a greve dos funcionários da Eletrobras, que começou no dia 15 de julho. A audiência de conciliação entre os trabalhadores e a empresa durou pouco mais de três horas. Os termos ainda serão discutidos pela direção da companhia e pelos sindicatos. Uma nova audiência de conciliação será realizada na quinta-feira, 1º, às 15h.