TST manda pagar FGTS a enfermeira demitida há 25 anos O Hospital e Maternidade Modelo, de São Paulo, terá de pagar à enfermeira Naides Candida de Jesus Nascimento os valores relativos aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao período de 16/07/1975 a 15/03/1977. Dezessete anos após pedir demissão do serviço, a enfermeira moveu uma reclamação trabalhista contra o hospital depois de tomar conhecimento de que não havia depósitos em sua conta vinculada ao FGTS. Por unanimidade de votos, os ministros da Subseção de Dissídios Individuais, seguindo voto do ministro relator José Luciano de Castilho, rejeitaram recurso do hospital que alegou, sem sucesso, a ocorrência de prescrição ao direito de receber os depósitos do FGTS. Agora, 25 anos após a demissão, a enfermeira receberá os depósitos devidos com os acréscimos legais, em valores a serem apurados em execução de sentença.