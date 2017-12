TST pune empregado que cobra dívida já paga O empregado que reclama em juízo, sem qualquer ressalva, parcela salarial já paga na rescisão contratual incorre em má-fé. A afirmação foi feita pelo ministro João Oreste Dalazen ao examinar recurso da construtora Camargo Corrêa. A decisão unânime favorável à empresa foi tomada pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho e resultou em reforma de posicionamento anterior adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT-2ª Região). "Imperiosa a necessidade de acentuar-se a repressão à má-fé processual do litigante no processo trabalhista, seja quem for, sob pena de negar-se toda a base de ética e de dignidade em que repousa a administração da Justiça pelo Estado", sustentou o ministro Dalazen, relator do recurso no TST. A controvérsia vem de março de 1995, quando a Camargo Corrêa dispensou, sem justa causa, de um mecânico de máquinas e equipamentos pesados. O trabalhador estava a 81 dias da aposentadoria e demissão violou cláusula de convenção coletiva que lhe assegurava estabilidade no emprego. Durante a rescisão do contrato, a empresa lhe pagou R$ 2.351,04 a título de indenização pela dispensa. Apesar do recebimento da indenização, o trabalhador entrou com uma ação trabalhista na 2ª Junta de Conciliação e Julgamento (JCJ) de Guarulhos (SP). Além de omitir o pagamento no texto da ação, o mecânico solicitou, dentre outras parcelas, o pagamento da indenização correspondente à demissão indevida. Em sua contestação, a empresa sustentou que o trabalhador estava reclamando uma dívida já paga e pediu seu enquadramento no art. 1531 do antigo Código Civil (então em vigor). O dispositivo prevê que "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo caso, o equivalente do que dele exigir". A 2ª JCJ de Guarulhos acolheu os argumentos da Camargo Corrêa e condenou o trabalhador a restituir à empresa em dobro o valor recebido. Este ponto da sentença, contudo, foi anulado pelo TRT-SP. O órgão regional entendeu que a punição pela litigância de má-fé dependeria de uma ação específica (no caso, a reconvenção) a ser proposta pela parte lesada. Agora, no TST, a anulação pelo TRT-SP foi refutada. "Penso que cumpre cada vez mais acentuar a repressão à má-fé processual do litigante e o desrespeito ao Estado-juiz, independentemente de o pedido encontrar-se inscrito em contestação ou em reconvenção", sustentou o ministro Dalazen.