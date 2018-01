"Tudo o que fiz foi emprestar dinheiro", diz Nobel da Paz O ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, disse hoje que tudo o que fez para ajudar algumas das pessoas mais pobres do mundo foi emprestar um pouco de dinheiro. Yunus e seu Grameen Bank ganharam o Nobel da Paz de 2006 por causa de seu trabalho de retirar milhões de pessoas da pobreza ao conceder empréstimos pequenos de menos de 100 dólares (cerca de 215 reais) para pessoas pobres de Bangladesh. O projeto é o pioneiro de um movimento mundial agora conhecido como microcrédito. "Tudo o que fiz foi emprestar dinheiro", disse Yunus em entrevista à Reuters na capital da Noruega, onde ele e um representante do Grameen Bank receberão o prêmio Nobel em uma cerimônia no domingo. Os 7 milhões de clientes do banco de Bangladesh também são seus sócios. O banco conta com 85 mil mendigos entre seus membros. A entidade financeira não pede garantias para os empréstimos, e raramente ocorre um calote. "Sinto-me muito feliz como ser humano de ter feito algo que ajudou uma pessoa a sair da mendicância. Coloca a pessoa em sua dignidade humana integral", disse ele. Yunus disse que um empréstimo típico do Grameen para um mendigo é de cerca de 12 dólares (cerca de 25 reais), acrescentando que o banco funciona como um impulso para que mendigos abandonem a mendicância e passem a vender artigos de porta em porta. "Muitos mendigos estão saindo completamente da mendicância", disse Yunus, que é professor de economia. "Da última vez que contamos, mais de 5.000 mendigos pararam de mendigar e passaram a ser vendedores ambulantes, e milhares se tornaram mendigos apenas durante parte do dia, virando vendedores no restante do período", disse ele. Hesitação em fazer caridade A filosofia de Yunus é a da auto-ajuda. Embora o professor - que é conhecido como "o banqueiro dos pobres" - conceda os empréstimos, ele se recusa a dar esmolas na rua. "A razão de eu evitar dar dinheiro por caridade a um mendigo é que isso me dá uma sensação de que resolvi o problema. Mas não resolvi o problema realmente, estou apenas empurrando o problema ao dar dinheiro." "Só porque eles são mendigos não significa que não tenham capacidade o suficiente de tomar conta de si mesmos. Eles apenas não têm oportunidades o suficiente", disse ele. "Então por que não criar uma oportunidade, talvez uma oportunidade pequena, mas ainda assim uma oportunidade." Yunus disse que sua mensagem para os líderes mundiais seria a de trabalhar para conquistar as metas do milênio das Nações Unidas de reduzir a pobreza pela metade até 2015. Ele disse que o Nobel da Paz é um grande incentivo para seu trabalho, ao salientar a conexão entre a erradicação da pobreza e a paz, e a relação entre o microcrédito e a redução da pobreza. "O Prêmio Nobel da Paz fez algo de fantástico por nós", concluiu o laureado.