Tullett Prebon compra corretora Convenção por até R$ 30,3 mi

A Tullett Prebon Plc, uma das maiores corretoras internacionais de renda fixa e derivativos, anunciou nesta terça-feira, 13, a compra da corretora brasileira Convenção, fundada pelo ex-presidente da Bovespa e fundador da BM&F (Bolsa de Mercadorias & Futuros), Eduardo Rocha Azevedo. O valor inicial do negócio é de R$ 20 milhões, porém pode chegar a R$ 30,3 milhões.

Criada há 35 anos, a Convenção atualmente opera principalmente nos mercados de futuros, sendo uma das cinco maiores no segmento de BM&F, com atuação principalmente entre clientes institucionais.

A operação fortalece o processo de consolidação entre as corretoras que operam na Bovespa e na BM&F, sendo uma porta de entrada no país para grandes instituições globais do setor, processo acelerado após a fusão das duas bolsas, ocorrida em março de 2008.

Em agosto do ano passado, a americana BGC Global Holdings, uma das maiores do mundo, adquiriu a corretora Liquidez, por valor não divulgado. Dois meses antes, o Citi arrematara o controle da Intra Corretora, uma das maiores do país entre as não ligadas a bancos. Em novembro, foi a vez de a inglesa Icap assumir o comando da Arkhe por um valor inicial de US$ 17 milhões.

(Por Aluísio Alves)